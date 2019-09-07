Кражу работы уличного художника Бэнкси в Париже попала на видео. Ролик появился на сайте BFMTV.

Работа Бэнкси была похищена в Париже около Центра Помпиду. Рисунок с крысой в маске был сделан на задней части дорожного знака, указывающего на въезд в подземную парковку.

Во время кражи местную жительницу разбудил шум. Женщина сняла происходящее за окном на видео.

На кадрах видно, как человек в желтом жилете, как у работника муниципальных служб орудует возле знака. По словам очевидицы, вор даже не пытался скрываться. Возможно он специально надел жилет, чтобы люди подумали, что он работник городских служб.

Кроме того, человека к рисунку на знаке подняли в специальной люльке. Ролик снят в темное время суток и с большого расстояния, поэтому разглядеть детали невозможно.

Les images inédites du vol de l’œuvre de Banksy en plein Paris le week-end dernier pic.twitter.com/GopSnLSclr — BFM Paris (@BFMParis) 5 сентября 2019 г.

Minval.az