Криптовалюты, они же цифровые валюты, становятся все популярнее с каждым годом. Одной из таких криптовалют является детище генерального директора BitTorrent Джастина Сана под названием TRON.

БК 1xBet запускает новую прогрессивную акцию для пользователей этой виртуальной валюты. В ходе розыгрыша участник, пополнивший счет с помощью криптовалюты TRON, имеет возможность выиграть один из призов. Общий призовой фонд акции составляет 250 000 TRX монет и 500 000 бонусных баллов.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо:

— зарегистрироваться или авторизироваться на сайте 1xBet;

— сделать депозит на сайте криптовалютой TRON (не менее 400 TRX).

За каждое пополнение счета участник будет получать билеты, которые будут участвовать в розыгрышах призов. Всего состоится 4 этапа розыгрыша: 2-го, 9-го, 16-го и 17-го сентября.

Обратите внимание, что количество пополнений не ограничено. Билеты в личном кабинете начисляются автоматически.

Акция проводится с 26 августа по 15 сентября 2019 года и действует для всех пользователей, пополнивших счет на сайте 1xBet криптовалютой TRON.

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Minval.az