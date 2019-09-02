US Open 2019 — открытый чемпионат США по теннису, один из четырех турниров Большого Шлема. Основные сетки соревнования традиционно проводятся в двухнедельный отрезок на рубеже лета и осени, выявляя победителей в девяти разрядах.

БК 1xBet не могла обойти вниманием такое важное событие в мире спорта и проводит масштабную акцию, посвященную турниру. По ее результатам будут разыграны CADILLAC XT5, iMac 27, iPhone XS MAX и тысячи бонусных баллов, которыми можно будет воспользоваться на сайте 1xBet.

Участвовать в акции может каждый. Для этого достаточно выполнить 2 главных условия:

1. Быть зарегистрированным на сайте 1xBet

2. Делать ставки на матчи турнира US Open (сумма ставки должна превышать 13 AZN)

За каждую ставку игроку предоставляются билеты, которые впоследствии будут участвовать в розыгрыше ценных призов. Разумеется, чем крупнее ставка, тем больше билетов получит участник.

Акция действует до 8 сентября 2019 года, а уже 9 числа состоится главный розыгрыш призов. Тогда и определится обладатель суперприза — новенького CADILLAC XT5!

Делайте ставки и участвуйте в новой акции от 1xBet!

Minval.az