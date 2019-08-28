Иногда футбольные команды не радуют болельщиков забитыми голами и победами. Однако даже такую, казалось бы, безрадостную ситуацию можно обернуть себе на пользу.

1xBet предлагает заработать на нерезультативных матчах благодаря акции “Безголевой футбол”! Это уникальная возможность для пользователей вернуть свои деньги, если их ставка не сыграла, а поединок завершился нулевой ничьей.

Условия акции “Безголевой футбол” невероятно просты. Игрокам достаточно сделать одиночную ставку типа 1×2 на матчи, представленные на странице акции. Если прогноз пользователя не оправдается, а финальный свисток зафиксирует безголевую ничью на табло, то БК 1xBet предоставит ему бонус, равный сумме проигранной ставки.

Оформить ставку на матч могут только зарегистрированные пользователи. Это возможно осуществить четырьмя способами: в 1 клик, по номеру телефона, по e-mail, через социальные сети и мессенджеры.

Чтобы принять участие в акции, пользователь должен отметить в своем личном игровом кабинете на сайте, что согласен на участие в бонусных предложениях. При выполнении всех условий акции сумма возврата будет начислена в течение 24 часов.

Участвуйте в акции “Безголевой футбол” и всегда оставайтесь в выигрыше!

На правах рекламы

Minval.az