В июне стало известно, что известный американский актер Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк расстались. Не успели поклонники пары погоревать, как уже в следующем месяце СМИ сообщили, что к Куперу переехала новая девушка, Леди Гага. Впрочем, тех, кто интересовался ситуацией в любовном треугольнике, такой исход не слишком удивил.

Брэдли Купер начал отношения с Ириной Шейк в 2015-м, а спустя два года у них родилась дочка Лея. Тогда все казалось для пары совершенно безоблачным, однако затем случились съемки фильма “Звезда родилась”.

Главные роли в киноленте исполнили Брэдли Купер и популярная американская певица Леди Гага. По сюжету, Купер и Гага сыграли влюбленную пару, и получилось это у них даже более чем убедительно.

В сети поползли слухи, что отношения звезд скорее романтические, чем дружеские. Масла в огонь добавило их совместное исполнение на церемонии вручения “Оскара” песни “Shallow”, саундтрека к фильму “Звезда родилась”. Артисты сделали это так искренне и душевно, что чувства между ними было невозможно не заметить.

Впрочем, звезды не подтвердили свой роман, и со временем стало казаться, что это и правда были всего лишь слухи. Однако в итоге Брэдли таки расстался с Ириной Шейк и съехался с Леди Гагой. В рассказы о “просто дружбе” перестали верить окончательно.

Разъяренные соотечественники Ирины бросились в Инстаграм обвинять певицу в том, что та увела Купера у российской модели. Однако пока ни Леди Гага, ни Брэдли никаких комментариев по поводу своих отношений не дают.

Тем временем на сайте 1xBet можно сделать ставки на то, как же события в любовном треугольнике будут развиваться дальше. Во-первых, букмекерская компания предлагает коэффициент 2,25 на то, что до 1 сентября Гага в своих социальных сетях расскажет, что беременна от Брэдли. Также можно сделать ставку на то, что до этой даты певица объявит о замужестве с Купером (коэффициент — 15).

Кроме того, есть вариант для тех, кто верит в воссоединение Ирины и американского актера-сердцееда. На то, что до 1 сентября Шейк напишет на своей страничке в соцсетях, что они с Купером снова вместе, можно поставить с коэффициентом 25.

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