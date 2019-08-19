В Азербайджане идет подготовка к введению единой школьной формы в государственных общеобразовательных учреждениях, для чего в министерстве образования создана рабочая группа.

Об этом сказал главный консультант министерства Ахлият Адыгёзалов.

Он отметил, что министерство уже обратилось по этому поводу в Бакинский швейный дом. Готовятся различные дизайны и эскизы школьной формы, а после того, как они будут готовы будет выбран окончательный вариант.

«Единая школьная форма будет введена во всех школах страны. Раньше каждая школа выбирала форму индивидуально. Но с 2020/2021 учебного года во всех школах будет единая униформа», — цитирует его Тренд.

По его словам, модели униформы будут вынесены на общественное обсуждение и только после того, как сформируется общественное мнение начнется ее массовое производство. В этом вопросе будут учтены мнения родителей и учеников, возрастные характеристики и сезонные модификации.

Главный консультант министерства отметил, что вопрос унификации верхней одежды пока на повестку не выносился.

Minval.az