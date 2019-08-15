Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к своему следующему бою и защите титула. Соперником дагестанца станет обладатель временного чемпионского пояса промоушена в той же весовой категории американский боец Дастин Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби и станет главным событием очередного турнира «Абсолютного бойцовского чемпионата».

БК 1xBet не могла обойти вниманием такое событие и запустила специальную акцию, в ходе которой участники могут выиграть ценные призы. Среди тех, кто сделает ставку на бой, компания разыграет ряд ценных подарков:

1 место: iMac Pro

2 место: MacBook Air 13 дюймов

3 место: камера Sony RX0 II

4 место: часы SUUNTO 9 BARO BLACK

5 место: Sony PlayStation Pro 1TB

Также, помимо этих призов, компания 1xBet разыграет бонусные баллы, которые можно будет использовать в качестве ставок на другие, не менее захватывающие, события.

Правила участия в акции Хабиб — Порье:

Для того, чтобы поучаствовать в акции, игроку достаточно сделать ставку на сумму не менее 500 рублей. За каждую ставку участник будет получать билеты, благодаря которым уже 8 сентября сможет поучаствовать в розыгрыше главного приза. Следовательно, чем крупнее будет ставка, тем больше билетов, а значит и выше шансы на победу.

Спрогнозируйте, как закончится один из самых жарких боев грядущей осени — и выигрывайте крутые призы!

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