Максим Шевченко взял обидные для Рамзана Кадырова слова назад после звонка главы парламента Чечни Магомеда Даудова. Об этом сам журналист сообщил в своем инстаграме.

На прошлой неделе Кадыров обвинил жившего в 19 веке имама Шамиля, национального героя народов Кавказа, в том, что тот привел народ Чечни к жесточайшей трагедии. При этом он подчеркнул, что уважает память Шамиля как духовного лица. Кадыров был раскритикован за эти слова многими людьми на Кавказе.

«Журналисты по-своему написали там», — заявил он позже в частной беседе с общественным деятелем из Дагестана Булачем Чанкалаевым, запись которой последний обнародовал.

После этого Максим Шевченко обвинил Кадырова в том, что тот «дал заднего». Вчера журналист взял эти слова назад.

В своем инстаграме он рассказал, что его внимание на резкость и обидность его высказывания обратил позвонивший ему Магомед Даудов.

«Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца», — признал Шевченко, подчеркнув при этом, что ото всех остальных слов не отказывается.

Minval.az