Грузинская певица Нино Катамадзе отменила выступление 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе концертного зала.

Катамадзе 30 июня написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требовали отставки главы МВД страны. Она отметила, что 22 июня был ее «самый тяжелый концерт», от которого она «не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки». Тогда она выступала в Москве с группой Insight на фестивале «Усадьба Jazz», где исполнила грузинскую песню «Сулико» под аккомпанемент ребенка — подопечного фонда Константина Хабенского. Также она написала в соцсети, что то выступление было ее последним концертом в России.

«К сожалению, Нино Катамадзе отменила концерт в России», — рассказали представители Vegas City Hall.

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