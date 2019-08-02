Детали по матчу “Манчестер Юнайтед” — “Челси”

Турнир: Английская Премьер-Лига

Дата: 28.04.2019

Время: 19:30

Стадион: “Олд Траффорд” (Манчестер)

Самый зрелищный и богатый европейский чемпионат Английская Премьер-Лига выходит на финишную прямую. Практически с самого начала сезона и, похоже, до последнего тура актуальна тема противостояния “Ливерпуля” и “Манчестер Сити” за чемпионский титул. Но в то же время нельзя забывать и о не менее интригующей борьбе за место в топ-4. Сразу 4 команды претендуют на оставшихся 2 вакантных места в зоне Лиги чемпионов. Среди них “Манчестер Юнайтед” и “Челси”, которым в рамках заключительного матча 36 тура предстоит между собой схлестнуться на “Олд Траффорд”.

Поединки между манчестерским и лондонским грандом уже давно стали настоящей классикой английского футбола и стало быть объектом всемирного внимания футбольной общественности. Тем более нельзя пропустить матч “Манчестер Юнайтед” — “Челси”, когда на кону стоит попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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