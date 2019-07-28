Встреча пройдет в форте Брегансон, летней резиденции президентов Франции.
BFM напоминает, что встреча состоится накануне саммита «Большой семерки» 24-26 августа Биаррице.
Встреча пройдет в форте Брегансон, летней резиденции президентов Франции.
BFM напоминает, что встреча состоится накануне саммита «Большой семерки» 24-26 августа Биаррице.
Дата: 2019/07/28 10:40
Раздел: Мир
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