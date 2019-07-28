Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа, сообщает телеканал BFM.

Встреча пройдет в форте Брегансон, летней резиденции президентов Франции.

Макрон отметил, что в этом месте «есть оборудование для телефонных переговоров с другими странами. Там можно принимать иностранных лидеров, именно такая встреча состоится через несколько недель с Владимиром Путиным».

BFM напоминает, что встреча состоится накануне саммита «Большой семерки» 24-26 августа Биаррице.

Minval.az