В Туркменистане актеры, певцы и блогеры выпустили видеобращения с просьбой не верить слухам относительно смерти главы республики Гурбангулы Бердымухамедова. Как передает АПА со ссылкой на «Радио Азатлык», по их словам, в соцсетях в последнее время распространились недостоверные сообщения о смерти президента.

«У меня к вам просьба, вы этим разговорам не верьте, это ложь», — отметил актер Ягшы Гошунов.

Он подчеркнул, что клеветники туркменского лидера должны быть прокляты, а их лица следует «выжечь каленым железом».

С похожим видеобращением выступила и певица Селби Тувакгылыджова, которая выразила надежду на то, что президент будет защищен от предателей родины.

Еще один музыкант Бегмурад Амангулыев заявил, что слухи распространяют «ублюдки и завистливые подлецы».

Ранее СМИ сообщили, что глава Туркменистана якобы скончался.

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