Министр обороны Франции Флоранс Парли обвинила Россию в шпионаже за восемью иностранными космическими аппаратами, сообщает ТАСС.

Глава военного ведомства привела в пример спутник «Луч-Олимп», о котором рассказывала еще в сентябре 2018 года. «Я не могу не рассказать вам несколько новостей о нем: с тех пор он оставил «визитную карточку» на восьми новых спутниках, принадлежащих разным странам. За ними шпионили, они были сожжены или же ослеплены», — сказала министр.

По ее словам, «сейчас наши союзники и противники военизируют космос, поэтому мы должны быть готовы».

Также Парли анонсировала создание 1 сентября 2019 года Главного космического командования Франции, которое «придет на смену межвидовому космическому командованию и будет подчиняться ВВС [Военно-воздушным силам] страны, которые станут воздушно-космическими силами».

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