Срочная помощь требуется корреспонденту телеканала «МИР» Айдыну Мехтиеву. Он борется с тяжелым заболеванием. Диагноз врачей – рак в третьей стадии. Провести операцию, которая с вероятностью в 85% может спасти жизнь Айдыну, согласны только американские хирурги. Вместе с курсом реабилитации она стоит более 50 тысяч долларов. Таких денег у семьи Айдына нет, сообщает корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.

О родном Баку Айдын Мехтиев, корреспондент и автор фильмов, мог рассказывать долго. Он вообще любит поговорить. И не просто на разных ток-шоу, куда его приглашают в качестве эксперта-политолога, а с любым человеком, который рядом. Всегда с улыбкой, интеллигентный. Айдын, наверное, – самый добродушный и самый внимательный человек в редакции. Когда-то был пресс-атташе Гейдара Алиева во Франции. Знает в совершенстве несколько иностранных языков.

Никто из коллег не мог и предположить, что он уже два года борется с тяжелой болезнью. Рак – в третьей, запущенной стадии. Несмотря на страшный диагноз, Айдын продолжал ходить на работу.

«Хорошо, не в четвертой. Но это не гарантия, потому что в любой момент перейдет, не дай бог, в четвертую. И тогда, сами понимаете, паллиативная помощь, метастазы», – говорит Айдын Мехтиев.

В сотый раз прокручивая в голове свою жизнь, Айдын вдруг поймет, что, возможно, это из-за Чернобыля. В 1986 году, когда взорвался реактор, он служил в 150 километрах от АЭС, в городе Коростень. Тогда и получил свою дозу радиации.

«Главное, не опускать руки», – говорит он.

И Айдын не сдается – борется. Это интервью с ним записано уже в Нью-Йорке, в одной из лучших клиник, куда Айдын поехал в надежде на спасительную операцию. Только там врачи обещали провести сложнейшую манипуляцию с помощью робототехнологий.

В России спастись от рака надежд уже не оставалось. Айдын лечился в трех клиниках. Прошел 15 курсов химиотерапии, и 29 — лучевой. Слабость, тошнота – побочные результаты лечения – стали постоянными его спутниками. Но опухоль размером с кулак не становилась меньше. Вердикт врачей как удар грома: неоперабельно.

Это, в общем-то, приговор. Другие клиники тоже так сказали. И тогда мой родственник начал переговоры в Нью-Йорке, где я нахожусь, и здесь согласились», – говорит корреспондент телеканала «МИР».

И это не просто спасительная соломинка. В онкоклиниках США успешно делают такие операции. Профессор, который осмотрел пациента из России, говорит, что прогнозы хорошие: 85% полного излечения. Главное, не терять время, пока опухоль не стала метастазировать.

«Главное, не впадать в депрессию. Мне врачи говорят: надо держаться», – говорит Айдын Мехтиев.

Цена операции, цена жизни — 52 тысячи долларов. Таких денег у семьи Айдына нет. Его жена Рамина с двумя детьми, дочерью Лейлой и сыном Эльдаром, сейчас у родственников в Азербайджане. Переживают за папу не меньше. А в родной редакции ждут коллеги и друзья. Перевести деньги можно прямо сейчас. Номер банковской карты Айдына Мехтиева: 5469 3800 6916 2781. Дорог каждый день. Ведь операцию нужно проводить срочно, пока не поздно.

Карта: Сбербанк MasterCard

Владелец: Мехтиев Айдын Гидаятович

Номер: 5469 3800 6916 2781

Счет получателя: 408 178 102 382 916 070 99

Для рублевых переводов Получатель: Мехтиев Айдын Гидаятович

Банк получателя: Московский банк Сбербанка России г. Москва

ИНН Банка получателя: 770 708 38 93

Корреспондентский счет: 301 018 104 000 000 00 225

Код подразделения по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанк): 389 038 017 63

Адрес подразделения банка по месту ведения счета карты: г. Москва, Преображенская площадь, д. 7а, стр.1

БИК Банка получателя: 044 525 225

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