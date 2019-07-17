Мария Захарова смотрела, как грузинский журналист Георгий Габуния оскорбляет Владимира Путина, со слезами на глазах.

Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел России сама рассказала «Комсомольской правде».

Габуния оскорбил президента России и его родителей в начале июня в эфире своего шоу на канале «Рустави 2». По словам Захаровой, она не хотела смотреть это видео, но один коллега настоятельно призвал это сделать.

«Под конец у меня текли слезы от того, что я понимала, что сейчас будут испытывать те люди, которые по— настоящему любят Грузию», — призналась спикер МИДа.

Кроме того, Захарова назвала спланированной провокацией инцидент на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии.

Minval.az