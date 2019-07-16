БК 1xBet стала официальным беттинг-партнером футбольного клуба «Челси». Срок соглашения рассчитан на 3 года — до 30 июня 2022 года.

Основанная в 2007 году, 1xBet является одной из ведущих букмекерских компаний в Азии, Африке и Европе. Клиенты компании ежедневно могут сделать ставки в линии на более чем 1000 событий, включая ставки на футбол, теннис и регби.

«Мы очень рады представить 1xBet в качестве нового глобального беттинг-партнера «Челси». 1xBet – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в беттинг-индустрии, и мы надеемся поддержать их усилия по повышению узнаваемости бренда в Великобритании и мире», — заявил коммерческий директор «Челси», офицер ордена Британской империи Крис Таунсенд.

«Это большая честь для нас — стать партнером столь великого клуба, как «Челси». Мы гарантируем, что болельщиков клуба ждет множество интересных и захватывающих активностей в следующие три года. И, конечно, мы постараемся поднять наш синий флаг как можно выше», — отметил представитель 1xBet Алекс Саммерс.

К старту партнерства компания 1xBet объявила о запуске акции «Угадай счет», которая будет длиться весь сезон 2019/20. Для участия в акции британским болельщикам «Челси» будет достаточно правильно предсказывать результаты игр команды в Премьер-лиге на специальной странице клубного сайта chelseafc.com. Призами акции станут билеты на матчи «Челси», подписанная клубная атрибутика и ваучеры официального фан-шопа.

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