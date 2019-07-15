Мэр Тбилиси Каха Каладзе раскритиковал президента России Владимира Путина за его слова об историческом аспекте конфликта Грузии и Абхазии.

Путин на днях предложил властям Грузии не забывать о том, как себя вели в Абхазии грузинские войска, «оккупировавшие ее в 1918 году при помощи германских войск». «Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом», — говорил президент.

«Это не первый случай, когда этот человек делает такие заявления и предоставляет населению неверную информацию. Мы очень хорошо знаем и нашу историю, и хорошо знаем все исторические факты, которые происходили на протяжении веков. Ясно, что он проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет, но мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности, это важно. Разумеется, на это с нашей стороны должны последовать не только заявления, а заявления и действия» — цитирует Каладзе Грузия Online.

Minval.az