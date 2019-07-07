Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял на заседании в воскресенье резолюцию, в которую включен призыв к России отменить свое решение по признании независимости Абхазии и Южной Осетии, РФ также обвиняется в «оккупации» и попытках «фактической аннексии» двух стран. За это проголосовали 50 членов нацделегаций, пятеро выступили против и девять воздержались, сообщает ТАСС.

В тексте, основным автором которого выступила грузинская парламентарий Софио Кацарава, эти республики названы «оккупированными территориями Грузии». При этом ПА ОБСЕ вновь выражает «полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии». В резолюции также выражена «серьезная озабоченность по поводу того, что Грузия лишена возможности осуществлять законную юрисдикцию над своей территорией в связи с незаконной оккупацией Российской Федерацией и ее шагами в направлении фактической аннексии» Абхазии и Южной Осетии. Подчеркивается также ответственность РФ «за грубые нарушения прав человека и основных свобод на местах [в республиках]», а также за будто бы происходящее наращивание там военного присутствия, что и осуждается ассамблеей.

Согласно тексту резолюции, ПА ОБСЕ призывает РФ «отменить свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», положить конец нарушениям прав человека и судебным преследованиям «по политическим мотивам», а также якобы имеющую место дискриминацию по этническому признаку в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, в текст включен призыв о допуске в республики международных правозащитников, включая исполнительные структуры ОБСЕ.

Ответ российской делегации

Как отметил в ходе обсуждения документа член делегации РФ, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, «Россия признала Абхазию и Южную Осетию на основе свободного волеизъявления абхазского и южноосетинского народов, руководствуясь положениями устава ООН».

По его словам, «нападение режима [занимавшего тогда пост президента Грузии Михаила] Саакашвили в августе 2008 года, убийство российских миротворцев, подготовка аналогичной акции против Абхазии стали кульминацией многолетней насильственной политики Тбилиси в отношении этих малых народов». Член Совфеда указал на то, что сегодня обе республики состоялись как суверенные государства, создав институты государственности, включая органы исполнительной, законодательной и судебной власти.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий со своей стороны напомнил о статье один Устава ООН, в которой закреплено право народов на самоопределение. «Долгие годы население этих территорий унижалось, подвергалось различного рода издевательствам самым масштабным образом», — подчеркнул он.

Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой еще в начале 28-й сессии ПА ОБСЕ, которая проходит в Люксембурге, заявил, что российские парламентарии будут выступать против этой и ряда других антироссийских резолюций. Кроме того, их принятие может отразиться на позиции РФ по итоговой декларации сессии.

Южная Осетия объявила о независимости от Грузии после вооруженного конфликта в августе 2008 года. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии и после неоднократно заявляла, что это решение пересмотру не подлежит. В настоящее время, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признана еще четырьмя государствами: Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией.

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