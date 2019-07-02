Лето — пора не только отпусков, но и горячих предложений. Букмекерская компания 1xBet запустила суперакцию “Gaming Wheel”, благодаря которой каждый игрок имеет возможность побороться за суперпризы: SONY Playstation 4 pro, Xbox ONE, Nintendo Switch, iPhone XR, Samsung Galaxy S10. Также будут разыграны тысячи бонусных баллов и 50 прокруток колеса Lucky Wheel.

Чтобы принять участие в акции, достаточно выполнить несколько условий:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться на сайте 1xBet

2. Делать ставки в играх 1xGames

В акции действует накопительная система. Игроки зарабатывают очки за каждый выигрыш размером более 0,26 AZN. 0,26 AZN = 1 балл, а прокрутка колеса доступна с момента накопления выигрыша в 150 очков.

Обратите внимание, в акции не участвуют игры из раздела 1xGames: Pachinko, ИКЧ Dice, ИКЧ Рулетка. Промо продлится до 26 июля включительно.

Делайте ставки, вращайте колесо Lucky Wheel — и выигрывайте ценные призы от 1xBet!

На правах рекламы.

Minval.az