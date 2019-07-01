Посольство Ирана в Азербайджане выразило отношение к информации об участии иранских спортсменов в панармянских играх, которые пройдут в Ханкенди.

Как сообщили АПА в посольстве, они не располагают достоверной информацией о проведении панармянских игр на оккупированных территориях Азербайджана.

«Соответствующие органы Исламской Республики Иран, не подтверждая эту информацию, сообщили, что иранское государство не информировано об этом мероприятии, и не поддерживает его. Если такое произойдет, то это будет считаться незаконным шагом, разрешения со стороны государства не будет. Учитывая дружеские связи между двумя странами, мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить участие иранских спортсменов в этих играх, даже если это индивидуальное участие», — отметили в посольстве.

Minval.az