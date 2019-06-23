Попытка переворота в ночь на воскресенье подавлена в Эфиопии, сообщил в эфире национального телевидения премьер-министр страны Абий Ахмед, сообщает Интерфакс.

По его словам, мятеж начался в городе Бахр-Дар — столице эфиопского региона Амхара. В ходе подавления мятежа были убиты несколько представителей власти, в том числе глава генерального штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен.

СМИ со ссылкой на жителей Бахр-Дара сообщают о стрельбе, произошедшей в городе этой ночью. Кроме того, в стране наблюдаются проблемы с функционированием Интернета.

Minval.az