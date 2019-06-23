Начальник штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершенного нападения, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление премьер-министра страны Абия Ахмеда.

Как отмечает издание, премьер не уточнил никаких подробностей о состоянии здоровья начальника штаба эфиопской армии. Кто стоял за нападением, также неизвестно.

За несколько часов до этого правительство Эфиопии заявило о неудавшейся попытке переворота, совершенной вооруженными отрядами в штате Амхара.

Местные жители сообщают, что в региональной столице Бахир Даре слышна стрельба.

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