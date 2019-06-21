Церемония вручения самой престижной индивидуальной премии в мире футбола состоится через несколько месяцев. Однако всем понятно, что вручаться “Золотой мяч” будет, в основном, по итогам сезона, который недавно завершился.

Так что уже сейчас можно смело делать прогнозы касаемо будущего победителя. Тем более, что букмекерская компания 1xBet уже принимает ставки на обладателя “Золотого мяча”-2019. Рассмотрим же основных претендентов на награду.

Вирджил ван Дейк — 1,83

Безупречный защитник “Ливерпуля” провел просто выдающийся во всех отношениях сезон. Футболист cтал игроком сезона в Премьер-лиге по версии PFA и помог своей команде набрать рекордные 97 очков в АПЛ, а также выиграть Лигу чемпионов. Еще весомее шансы ван Дейка на “Золотой мяч” были бы, выиграй он Лигу Наций вместе со сборной, но и финал турнира — тоже достижение. Пока голландец видится, пожалуй, главным претендентом на приз, однако не в его пользу может сыграть то, что он защитник: представителям оборонительных амплуа приз лучшему игроку Европы мяч дают как-то неохотно.

Лионель Месси — 1,95

Месси — главный конкурент ван Дейка в борьбе за награду. Лео также провел великолепный сезон: выиграл Ла Лигу вместе с “Барсой”, стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом чемпионата, а еще — топ-голеадором Лиги чемпионов. И все бы хорошо, да вот только два гола Месси все равно не помогли его “Барселоне” пройти “Ливерпуль” и попасть хотя бы в финал ЛЧ… А это, конечно, минус для соискателя “Золотого мяча”. Повысить шансы Месси на награду может победа в Копа Америка, но это будет непросто: у аргентинцев есть очень мощные конкуренты в виде сборной Бразилии.

Криштиану Роналду — 14

В активе игрока в этом сезоне — победа в Лиге Наций со сборной, чемпионство в Серии А с “Ювентусом”, место в топ-5 лучших бомбардиров и ассистентов турнира, а также — шесть голов в Лиге чемпионов. Самым ярким перфомансом Роналду стал его бенефис в Турине, когда футболист оформил хет-трик и помог своей команде добиться впечатляющего камбэка в противостоянии с “Атлетико” в 1/8 ЛЧ. Минус — конечно, тот факт, что дальше четвертьфинала “Ювентус” не прошел и уступил место в полуфинале “Аяксу”. Все же Криштиану брали в туринский клуб для победы в турнире, а ее принести команде Роналду не смог.

Мохамед Салах — 17

Египтянин провел второй сезон кряду на высоком уровне и доказал, что его успех в позапрошлой кампании — уж точно не случайность. Футболист оформил восемь ассистов, наколотил 22 мяча в Премьер-лиге и разделил звание лучшего бомбардира с Садио Мане и Пьером-Эмериком Обамеянгом. Что касается Лиги чемпионов, то там игрок забил пять мячей и помог своему клубу выиграть трофей.

Впрочем, все равно шансы футболиста на “Золотой мяч” видятся не такими высокими, как это было прошлым летом, и, чтобы побороться за награду, Мохамеду надо как минимум выиграть Кубок африканских наций — а там от Египта и Салаха ждут победы.

Садио Мане — 20

Еще один игрок “Ливерпуля”, претендующий на “Золотой мяч”. Как уже говорилось выше, Мане стал лучшим бомбардиром АПЛ, записал себе в актив победу в Лиге чемпионов и вместе с Салахом весь сезон наводил страх на защитников в Англии да и вообще в Европе. Повысить шансы Мане на “Золотой мяч”, как и в случае с Мохамедом, может победа в Кубке африканских наций, где сборная Сенегала — один из фаворитов. Если Садио станет героем своей команды на турнире и поднимет трофей над головой, тогда сможет всерьез побороться с одноклубниками и за Ballon d’Or.

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