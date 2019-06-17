Франция стремится избежать выхода России из Совета Европы, поскольку это противоречило бы интересам российских граждан. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Франция, встав во главе Комитета министров СЕ, выступает не за снятие санкций, но за то, чтобы избежать выхода России из Совета Европы, — сказал он. — Это негативно отразилось бы на той цели к которой мы стремимся, а также для российских граждан, для всех тех, кто видит в СЕ средство защиты своих прав».

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