Немецкий Цирк Ронкалли отказался от номеров с животными, хотя в Германии, в отличие от многих европейских стран, это не под запретом.

Но слоны, лошади и даже рыбы все равно появляются на арене — в виде голограмм. Система, позволяющая зрителям с любого места видеть голограмму, обошлась более чем в полмиллиона евро, но затраты того стоили, сообщает портал meduza.io.

За год на представления Цирка Ронкалли было продано более 600 тысяч билетов, которые стоили от 29 до 70 евро. Защитники прав животных довольны, зрители — тоже.

Minval.az