В Сети впервые был опубликован отсканированный советский Договор о ненападении между СССР и Германией, известный как пакт Молотова — Риббентропа, сообщает «360».

Отмечается, что раньше в доступе у ученых был только немецкий вариант договора.

Кроме того, историко-документальный департамент российского МИДа предоставил секретный дополнительный протокол к договору.

В свою очередь в фонде «Историческая память» заявили, что документы публиковались и ранее, однако визуально для общественности они представлены впервые.

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