«Сегодня в России имеется не менее 260 общественных организаций, созданных нашими соотечественниками. Настало время объединить все эти объединения под крылом единой диаспорской структуры. И мы обязательно выполним эту задачу».

Как передает mediafax.ru, с таким заявлением выступил известный предприниматель и меценат, который был единогласно избран на пост Президента Союза Азербайджанцев России (САР).

Выборы Президента САР состоялись в ходе Форума азербайджанцев, который состоялся 27 апреля в Президент-Отеле в Москве при поддержке Всемирного Азербайджанского Культурного Фонда. Представители азербайджанской диаспоры из 56 регионов России, которые приняли участие в этом Форуме, единодушно проголосовали за создание Союза Азербайджанцев России (САР).

Как уже отмечалось выше, Президентом САР единогласно был избран Физули Мамедов, который также является Президентом Союза Азербайджанцев Мира и Всемирного Азербайджанского Культурного Фонда. Участники Форума заявили, что в этот судьбоносный момент азербайджанскую диаспору России должен возглавить именно Физули Мамедов, который обладает огромным опытом работы с нашей диаспорой. И Физули Мамедов выдвинул развернутый план выхода азербайджанской диаспоры из кризиса во имя укрепления государственности и процветания исторической Родины – Азербайджана.

Вот уже более 30 лет Физули Мамедов активно участвует в деятельности азербайджанской диаспоры, и во всех своих выступлениях он призывает к объединению азербайджанцев всего мира для защиты интересов своей Родины. Примечательно, что в 1988 году первая общественная организация азербайджанской диаспоры в России – «Единство Азербайджана» — была создана именно при самом активном участии Физули Мамедова.

С того времени прошло более 30 лет, однако проблема объединения потенциала азербайджанской диаспоры в России в единую мощную силу все еще не решена.

В частности, Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) был ликвидирован 15 мая 2017 года решением Верховного суда России. Фактически можно говорить о том, что потерпела фиаско крупнейшая организация азербайджанской диаспоры в России. Почему это произошло? Потому что амбиции так называемых лидеров ВАК во главе с председателем этой организации Фазилем Курбановым возобладали над интересами диаспоры.

После запрета ВАК прошло два года, но кризис внутри диаспоры все еще не преодолен: азербайджанская община расколота, и лидеры разных диаспорских организаций выступают с резкими обвинениями в адрес друг друга. Поэтому назрела насущная необходимость в том, чтобы Физули Мамедов как общепризнанный лидер диаспоры взял на себя ответственность и возглавил процесс объединения азербайджанской общины.

Отметим, что 27 апреля в Москве при организационной поддержке Союза азербайджанцев мира прошла учредительная конференция Союза азербайджанцев России. Мероприятие было организовано президентом Всемирного Азербайджанского культурного фонда и Союза азербайджанцев мира Физули Мамедовым. Очень важно, что проведение Форума и избрание на нем Президента САР получили одобрение Государственного Комитета Азербайджанской республики по работе с диаспорой.

Комментируя создание Союза Азербайджанцев России, глава пресс-службы Госкомитета Василя Вахидгызы заявила: «Создание в ряде стран, в том числе и России, координационных советов азербайджанцев и приглашение на их собрания руководящих лиц Госкомитета по работе с диаспорой, заслуживает одобрения. Объединение на днях в новой структуре проживающих в России азербайджанцев и ряда диаспорных организаций также расценивается как одна из инициатив наших соотечественников в данном направлении».

Почему именно Физули Мамедов должен возглавить азербайджанскую диаспору России? Многие аналитики сходятся во мнении, что именно этот известный предприниматель воплощает в себе все те качества, которые необходимы лидеру диаспоры в современном обществе. Речь идет не только о деловых качествах организатора, но и о моральном облике такого лидера.

Физули Мамедов – уникальный предприниматель в огромной 3-миллионной диаспоре азербайджанцев России. Пожалуй, он – единственный, кто добровольно взвалил на свои плечи тяжелый груз меценатства. Эта почетная миссия востребована обществом, но никто из состоятельных азербайджанцев России, кроме Физули Мамедова, не горит желанием вкладывать свои капиталы в благотворительность. А Физули Мамедов уже войдет в историю современного Азербайджана как достойный продолжатель почетной миссии великого мецената Зейнал Абидина Тагиева, которому за его доброту и гуманизм Бог даровал 101 год жизни на этой Земле.

Ежегодно у ветеранов карабахской войны и матерей шехидов – слезы на глазах. Это – слезы радости и благодарности Физули Мамедову, который оказывает огромную финансовую помощь этим социально уязвимым слоям азербайджанского общества. Вот и в начале текущего года, как и в прошлые годы, Физули Мамедов в очередной раз представил жилплощадь 13-ти военным и двум семьям шехидов. В марте 2019 года в канун Новруз байрамы были обеспечены жильем еще 7 семей ветеранов.

В церемонии передачи квартир в собственность ветеранов принимали участие как сам Физули Мамедов, так и председатель Общественного объединения «Хилал» Арзуман Абдулкеримов, член Координационного совета азербайджанцев мира Сафтар Рагимли, главный редактор газеты «Ени Мусават» Рауф Арифоглу, журналист Айгюн Мурадханлы, семья шахида Агшина Абдуллаева, а также военные и их семьи.

Выступая на церемонии, Рауф Арифоглу выразил благодарность Физули Мамедову за благородство и гуманность по отношению к ветеранам карабахской войны, которые бесстрашно воевали на фронте, защищая Родину от армянской агрессии. В свою очередь, все участники церемонии, в том числе и ветераны войны, выразили Физули Мамедову искреннюю признательность за жест доброй воли.

А вот что заявил сам Физули Мамедов в интервью ИА «Медиафакс»:

«Представители азербайджанского бизнеса, в том числе диаспоры, должны помочь семьям шехидов. Для этого правительству Азербайджана следует издавать распоряжение о привлечении состоятельных азербайджанских бизнесменов к решению проблем с выплатами компенсаций семьям шехидов. Лично я сам готов принять самое активное участие в решении данной проблемы и выплатить по 11 тысяч манатов 100 матерям, потерявшим своих сыновей в войне за территориальную целостность Азербайджана.

Для меня каждая мать шехида – это родная мать и сестра, и я готов каждой из них оказать свою финансовую помощь. Я родился в Азербайджане, и являюсь сыном этой земли. Я человек, который живет радостью и печалью Азербайджана. Как азербайджанец, как предприниматель, как человек, любящий свое государство, считаю своим долгом быть рядом со своим народом, когда возникают какие-то проблемы. Долгое время я являюсь президентом Культурного Фонда Азербайджанцев Мира. Идею оказания помощи в вопросе выплаты выделенного государством для семей шехидов пособия я выдвинул в рамках социального проекта по линии Фонда Культуры Азербайджанцев Мира.

Я хочу видеть Азербайджан сильным и высокоразвитым государством, граждане которого имеют высокий уровень жизни. И моей самой большой целью является освобождение территорий Азербайджана от армянской оккупации».

Minval.az