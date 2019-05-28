Охрана грузинско-азербайджанской границы усилена в районе монастырского комплекса «Кешикчидаг» (Давид Гареджи), расположенного на территории двух стран, туда направлены дополнительные наряды полиции, сообщает «Интерфакс».

Меры безопасности усилены в связи с тем, что во вторник на территории монастыря грузинские священнослужители, верующие и представители общественности намерены провести акцию протеста против «притязаний» азербайджанской стороны на часть комплекса.

Вместе с тем, во вторник акцию у одной из башен монастырского комплекса Чичхитури со своей стороны намерены провести представители азербайджанской молодежи.

Как сообщал ранее Minval.az, патриарх Грузии Илиа Второй призвал обе стороны не поддаваться на провокации и посоветовал правительствам двух стран продолжить переговоры о делимитации участка государственной границы, проходящего по территории монастырского комплекса.

Minval.az