В правящей партии «Грузинская мечта» экстренно отреагировали на сенсационное заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили относительно ситуации вокруг «Кешикчидаг» (Давид-Гареджи). Саакашвили, как сообщал Minval.az, ранее заявил, что готов стать посредником в переговорах с Баку, добавив, что власти Грузии требуют от Азербайджана «откаты».

Как заявил журналистам председатель парламента Ираклий Кобахидзе, у экс-президента было девять лет, чтобы решить вопрос Давид-Гареджи. «У Саакашвили на это было девять лет, однако как он уладил этот вопрос, мы все хорошо видим», — заявил спикер в эфире Общественного вещателя.

Грузинское внешнеполитическое ведомство в свою очередь призвало политические партии, неправительственные организации, гражданских активистов и СМИ воздержаться от резких заявлений по этому вопросу, сообщив, что Тбилиси ведет переговоры по урегулированию вопроса.

Minval.az