Я готов даже в условиях этого правительства включиться в процесс переговоров с Азербайджаном по вопросу «Кешикчидаг» (Давид-Гареджи), заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в Facebook, сообщает Minval.az.

По словам Саакашвили, следует провести фундаментальные переговоры, и обе стороны должны предусмотреть интересы друг друга.

«Вопрос Давид Гареджи, и все другие вопросы очень быстро будут урегулированы при нормальной власти. Сейчас единственным выходом являются быстрые переговоры. Я готов включиться в эти переговоры, даже при этом правительстве готов.

Разумеется, у меня есть свои связи в Азербайджане. Несмотря на то, что правительство Иванишвили является правительством обычных «шнырей», я готов быть обычным посредником, участником в вопросе Давид Гареджи, и разрешить этот вопрос, даже не имея должности. Эти ничего не решат. Здесь должны произойти фундаментальные переговоры, обе стороны должны предусмотреть интересы друг друга, поскольку в конечном итоге это отношения между людьми, которые не должны пострадать. Иванишвили приходят и обязательно уйдут, а грузинский и азербайджанский народ остается. Это братские нации, и они не раз подтвердили это в новейшей истории»- цитирует Саакашвили Грузия online.

В Facebook Саакашвили говорил об отношениях между Азербайджаном и Грузией после смены власти, и утверждал, что Уча Мамацашвили (двоюродный брат олигарха Иванишвили — прим. Minval.az) и сам Иванишвили за все требуют от азербайджанцев «откат».

«В Грузии неформальный правитель, который старается вытереть ноги об свой народ, и часто ему это удается. Когда у тебя правительство, которое не уважает собственный народ, как можно требовать от других чтобы уважали тебя? Это одно. Второе — наши соседи очень специфическая страна. Когда я был президентом Грузии, у нас с Азербайджаном было братское, близкое взаимное сотрудничество. Знаете почему? Мы никогда ничего для своего кармана не просили, и все просили для нашего народа. Они не уважают Иванишвили, ни во что не ставят правительство Грузии, поскольку сам Иванишвили ни во что не ставит институты Грузии. Он совершенно незаконно назвал президентом человека, которая никто, всем известно кем она является, «мадам недоразумение».

У Грузии премьер-министр, который из прибыли в миллион долларов довел ЖД Грузии до 300 миллионного убытка, и азербайджанцы очень хорошо знают это, поскольку у них есть отношения с железной дорогой, и они платят деньги. Что главное, Уча Мамацашвили и Иванишвили сами за все требуют деньги у азербайджанцев, за все требуют т.н. «откаты», я это знаю не на уровне слухов, я знаю точно, и из хорошо информированных включенных источников. Когда ты у своего соседа требуешь денег в карман, этот сосед делает все, что захочет, и ни во что не ставит твои интересы»- заявил Саакашвили.

Minval.az