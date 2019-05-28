Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II призвал власти Грузии и Азербайджана таким образом решить вопрос не согласованных до сих пор границах, чтобы удалось сохранить дружеские отношения между странами.

«Анализируя последние события вокруг Удабно в Давид-Гареджи («Кешикчидаг») создается впечатление, что, исходя из церковной темы, создания серьезных проблем между Азербайджаном и Грузией желает другая сила, которая для достижения своей цели, к сожалению, находит опору как в одной, так и в другой стране. Но не следует с легкостью поддаваться на провокации», — говорится в заявлении Илии II на сайте Патриархии, сообщает Minval.az со ссылкой на Sputnik.

По его словам, есть множество ресурсов для решения проблемы.

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«Когда между государствами идут переговоры, когда Церковь еще не подключалась к рассмотрению, когда есть не одна возможность для отношений с Азербайджаном, когда есть возможность при помощи международных организаций и дружеских стран цивилизованного и справедливо решить вопрос, игнорирование этих ресурсов, и резкие заявления и действия противоречат именно нашим национальным интересам», — сказано в заявлении.

Грузинская православная церковь считает, что создание очага напряженности должно быть неприемлемо и для азербайджанской стороны.

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«Обращаемся ко всем, кого беспокоит эта проблема: важно сохранять спокойствие. Важно проявить больше благоразумия и гражданской ответственности, особенно обращаюсь к духовенству и пастве. Также призываем власти как Грузии, так и Азербайджана провести интенсивные переговоры для установления истины, для того, чтобы существующие дружеские отношения между нашими народами и странами сохранились и углубились», — отмечено в заявлении.

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При этом, по словам Илии II, Грузинская церковь готова принять активное участие в этом процессе. «Мы надеемся, что мы, обе стороны, с благословения Господа, сумеем преодолеть проблему», — отметил Католикос-Патриарх.

Он также поздравил власти и народ Азербайджана с Днем независимости и пожелал мира и благополучия.

Minval.az