В последнее время в Грузии разгорелись нешуточные страсти вокруг одного из храмов комплекса Давид Гареджи, на который претендует соседний Азербайджан… Впрочем, говорить я сейчас собираюсь не про Гареджи, а совсем про другое.

Лишь пару слов собственно про ситуацию: считаю, что обе стороны, как Грузия, так и Азербайджан, должны вернуться к тому, что было до недавнего обострения. Если не можете решить вопрос, самое лучше – заморозить его так, чтобы никто о нем не вспоминал. Это будет самый оптимальный выход из сложившейся ситуации.

Ну а теперь по теме. События вокруг Гареджи показали, насколько легко в Грузии поднять волну истерики, безумных проклятий и ритуальных танцев вокруг костра. Когда вокруг все тихо, мирно, в социальных сетях штиль, вдруг – бац, кто-то забрасывает тему, и тут начинается.

Первое, что бросается в глаза, – это накал эмоций, который зашкаливает за все мыслимые нормы. Грузины вообще очень любят скандалить, шуметь, размахивать руками, покрывать всех вокруг матом, и нужно для этого всего ничего – просто забросить тему, одну из тех, которые принято называть диковинным импортным словечком «сенситивные». То есть, говоря по-простому, чувствительные.

Страна, в которой нет экономики, две территории потеряны, население бежит за рубеж сломя голову и всем на этом наплевать, вдруг становится одержимой демонами, когда речь заходит о священных коровах и нашей славной истории. Ну вот что за народ… Против Российской империи восстали всего один раз, да и то, когда ГПЦ лишили автокефалии, и сейчас, стоит какому-нибудь умнику забросить что-то сенситивное, национально-религиозное, – как тут же страна коллективно падает в эпилептический приступ.

Что только не пишут в последнее время в социальных сетях про дружественную соседнюю страну, какими только эпитетами ее не награждают, не жалеют никаких бранных слов, грозят всеми мыслимыми карами. Нет, я, конечно, все понимаю: люди могут быть недовольными, для этого есть причины, однако возмущает меня излишне буйная реакция на тему, которая, напротив, требует спокойствия и кабинетной тишины. И ведь есть исторический опыт того, что буйство и истерика, когда люди перестают обращать внимание на слова, в конечном итоге дороже всего обходится тому, кто буянит.

Это ведь та же категория, которая в конце 80-х с пеной у рта орала: «Нет никаких абхазов, они все пришли с гор и пусть туда же возвращаются», «Что это вообще за народ, один стадион», «Выгнать всех их к чертовой матери обратно на Северный Кавказ»…

Что характерно. Когда началась реальная война, воевали совсем другие – например, мои сухумские школьные приятели, которые никуда никого не гнали, ни на кого яд не изливали и не метали громы и молнии в дешевых газетенках (за неимением социальных сетей в тот период). А что в это время делали товарищи, которые обещали стереть всех в порошок и выпустить в стратосферу? А ничего. Все так же продолжали творить воображаемый массовый геноцид, сидя в своих креслах.

Подумать только… Почти 30 лет прошло, а для этой категории традиционных грузин ничего не изменилось. «Объявить войну Азербайджану – он нам земли должен… Объявить войну Турции – она у нас территории отобрала… Стереть в порошок армян, закрыть им дорогу, пусть помирают от голода – и они нам земли должны!»

Смотришь и думаешь: чуваки, а не надорветесь – воевать со всеми соседями? Такого даже гитлеровская Германия не выдержала, а уж немцы – народ ни чета вам, бездельникам… Впрочем, оно и понятно. Никто из предлагающих объявить войну всем соседям воевать не собирается. Это пусть остальные, глупые лохи кладут головы во имя духовных скреп.

Социальные сети перманентно сотрясают такие массовые извержения ненависти всех ко всем, благо «сенситивных причин» выше крыши. Часто их придумывают, и, что характерно – в любую, самую глупую, безумную белиберду верят с закрытыми глазами, делают перепосты и орут, матерятся, начинают и благополучно заканчивают войны, изгоняют целые нации и вырезают целые религиозные общины.

«В Голландии узаконили инцест!» – пишет один из грузинских мусорных сайтов. Если хотя бы на секунду поразмыслить, то новость – ни о чем, так как в Голландии, как и во многих других странах, инцест не является уголовным преступлением, если речь идет о совершеннолетних. Но кому какое дело до того, что есть в реальности. Под совершенно нелепой новостью выстроился целый рой комментов, перепостов, и лайков. «Ах, сволочи, либерасты, их всех надо заживо сварить!», «Нет, просто заживо сварить – этого мало и слишком быстро, их надо сперва распять, а потом потихоньку сварить на медленном огне, чтобы подольше, подольше»…

Сколько таких фейков мне приходится каждый день видеть, и практически никогда комментаторы не спрашивают, а что это за сайт, кто это написал и правда ли, что с сегодняшнего дня в Норвегии ввели обязательный для каждого мужчины брак с собакой? Просто удивительно, как гигантскую энергию можно пустить на ветер по совершенно пустяковым, в основном придуманным поводам.

«Иранские туристы говорят, что Грузия их территория… В турецкой прессе публикуют карты, на которых Грузия – часть Турции… Арабские гиды рассказывают туристам, что Грузия – их бывшая колония». И пошли комменты: «гнать всех, убивать на месте, расстреливать, нет, лучше сперва четвертовать, а уж потом – расстреливать, что они себе позволяют, сволочи».

Нет чтобы спросить у автора этой публикаций: чувак, а ты прямо так хорошо знаешь фарси, что можешь, стоя на приличном расстоянии, не только разобрать речь, но и понять, о чем разговор?

Но и тут нет никакой разницы, что есть на самом деле: голландцы, которые женятся на сестрах, норвежцы, которые женятся на собаках, геи, которые достают стволовые клетки из плаценты рожавших женщин, чтобы клонировать геев (!!!), иностранцы, которые пакуют грузинскую землю в контейнеры и увозят за рубеж, африканцы, которые из-за своих грехов стали черными, и японцы, которым бог послал землетрясение за безнравственность.

Все эти сумасшедшие бредни выплескиваются на страницы социальных сетей, тиражируются, перепостятся, и пошло-поехало: сволочи, ублюдки, сжечь заживо, четвертовать…

В этой ситуации традиционные грузины напоминают мне собак, которые принимают участие в бегах. Впереди на специальном механизме запускают резинового зайца, чтобы пробудить в животных инстинкт преследования. И вот бегут они себе, бегут, не понимая, что занимаются бессмысленным делом – резинового зайчика им показывают вовсе не для того, чтобы его можно было догнать.

Так и традиционно-ватные грузины: один резиновый заяц сменяется другим, привлекая к себе все внимание. И не понять им, что, охотясь за резиновыми зайцами, они упускают из виду то, что на самом деле важно…

Тенгиз Аблотия, Эхо Кавказа

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