Во вторник, 28 мая, в монастырском комплексе «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) планируется акция духовных лиц и общественных групп под названием «Гареджи – это Грузия и Кавказ наш общий дом».

Как сообщает портал «Грузия Онлайн» со ссылкой на организаторов, участники акции будут с «грузинскими, азербайджанскими и армянскими флагами».

«Это будет знаком того, что мы ни с кем не хотим вражды, тем более в нашем доме, с нашими братьями, кавказцами. Этой акцией мы предупредим всякую заинтересованную силу, что никому не будет дана возможность совершить провокацию, устроить беспорядки и нанести региону разрушительный удар. Верим, что в этот день в Гареджи рядом с нами будут азербайджанцы – граждане Грузии, и с земли, которая для грузин является святой и бесценной, они скажут исторической родине Азербайджану и миру, что у братства и дружбы нет границ и ее не должна перекрыть непонятная, предположительно, управляемая заинтересованными лицами политика», — говорится в заявлении, распространенном организаторами.

12-е заседание госкомиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Грузией прошло спустя восемь лет в Баку 23-24 мая под руководством заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Грузии Халафа Халафова и Лаши Дарсалия.

Ранее представитель МИД Грузии Владимир Константиниди призывал «всех воздерживаться от эмоциональных заявлений и действий, поскольку это только помешает переговорам».

Minval.az