Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что вопрос границы с Азербайджаном она подняла на переговорах с «двумя партнерами» Грузии и «возможно, это вызвало какие-то результаты». При этом она не уточнила, о каких именно «двух партнерах» идет речь.

Отвечая на вопросы журналистов, связанные с ситуацией вокруг средневекового комплекса Кешикчидаг (Давида Гареджи), расположенного на спорном участке грузино-азербайджанской границы, Зурабишвили заявила:

«Я считаю, что это одна из наших главных обязанностей — дать этой стране ее извечные границы, без чего у нас не будет до конца установленной территории и не будет до конца утверждена независимость. Так что, как и для вас, и для меня этот вопрос является одним из важнейших. Я подняла недавно с нашими двумя партнерами этот вопрос, возможно это вызвало какие-то результаты. Но главное то, что одна комиссия уже начала работу, а вторая начнет в ближайшем будущем. И надо, чтобы быстро, но с учетом наших интересов, мы достигли того результата, которым станет утверждение постоянных границ Грузии» (цитата по Грузия online).

Minval.az