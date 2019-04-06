Сотрудники Госдумы РФ и администрации президента России принимали участие в разработке предвыборной стратегии кандидата в немецкий парламент от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера. К такому выводу пришли BBC, ZDF, Der Spiegel и La Repubblica, проводившие расследование на основе данных Центра «Досье» (проект российского оппозиционного политика Михаила Ходорковского), сообщил 5 апреля сайт «МБХ-Медиа».

По данным издания, в апреле 2017 года помощник депутата Госдумы от «Единой России» Виктора Шрейдера Петр Премьяк написал письмо начальнику управления АП РФ по внешней политике Александру Манжосину и начальнику департамента Управления президента России по внешней политике Сергею Соколову, в котором описал методы работы на выборах в Германии.

К письму был прикреплен документ под названием «Внешнеполитическая деятельность команды», в котором говорилось про организацию митингов, пикетов и других протестных акций в странах ЕС для дискредитации «событий или лиц, противостоящих внешнеполитическим трендам РФ». В конце письма был раздел, в котором говорилось о необходимости поддержки на выборах в немецкий парламент Фронмайера.

«В Бундестаге будет свой, абсолютно подконтрольный депутат», – говорилось в документе.

«Альтернатива для Германии» получила на выборах 12,6% голосов, заняв третье место. Она создала в парламенте фракцию из 94 депутатов.

В феврале 2019 года издание Märkische Allgemeine сообщало, что спецслужбы Германии подозревают, что Россия может оказывать поддержку радикальным партиям «Альтернатива для Германии» и Die Rechte и влиять на исход выборов в стране.

Спецслужбы Германии в этой связи также напомнили о главе молодежной организации партии «Альтернатива для Германии» Фронмайера, чей бывший помощник, журналист Мануэль Оксенрайтер, подозревается в финансировании поджога офиса культурного центра венгров в украинском Ужгороде.

Minval.az