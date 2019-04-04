В 2020 году одному из лучших шахматистов мира Шахрияру Мамедъярову исполнится 35 лет. Возраст расцвета сил в шахматах, когда ты уже прошел огонь, воду и медные трубы, но все еще достаточно силен и вынослив, чтобы рассчитывать на победу в матче с любым соперником.

Мамедъяров — один из очень небольшого списка как раз таких шахматистов, для которых любое место, кроме первого, может расцениваться как неудача. Об уникальности дарования игрока говорит хотя бы то, что еще в юниорах он стал первым и единственным двукратным чемпионом мира.

Также на его счету титул чемпиона мира среди юношей, он побеждал на чемпионате мира по быстрым шахматам, а также обыгрывал в классике действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. А потому Мамедъяров может рассчитывать на успех даже в матчевой встрече с норвежцем.

На стороне гроссмейстера — солидная поддержка от государства, которую он получает. Мамедъярову созданы все условия для побед — и он оправдывает такое отношение. Еще в 2017 году он достиг магической отметки рейтинга в 2800 баллов, а осенью 2019-го добился даже рывка к космической отметке 2820.

На данный момент эксперты букмекерской компании 1xBet оценивают шансы Мамедъярова стать лучшим в мире коэффициентом 13. Это третий показатель, выше лишь прошлогодний финалист Фабиано Каруана (11) да Карлсен (1,45). Разрыв в коэффициентах с Магнусом не должен пугать Шахрияра — в конце концов, это просто дань статусу норвежца.

По факту же — Мамедъярову надо просто верить в себя и демонстрировать присущую ему стабильность. Историческое достижение — стать первым в мире азербайджанцем-чемпионом мира по шахматам — стоит того, чтобы преодолеть все преграды, стоящие на пути. Поддержите Шахрияра — и, возможно, даже вы сможете заработать на его успехах вместе с 1xBet!

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