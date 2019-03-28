Апелляционный суд Дубая отменил вынесенное прошлой весной решение об аресте 115-метровой яхты Luna, принадлежащей российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову.

Luna оказалась в центре одного из самых дорогих в истории бракоразводных споров.

Татьяна Ахмедова, бывшая супруга миллиардера, несколько лет пытается отсудить у него часть его состояния. По оценке Forbes, в 2018 году оно составляло $1,4 млрд, а Ахмедов занимал 69-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов.

Ахмедовы поженились в 1993 году, развелись в 2000-м. Развод зарегистрировал московский суд. Высокий суд Лондона, куда обратилась Ахмедова, в свою очередь постановил, что они оставались в браке до 2013 года. В 2016 году суд обязал Ахмедова выплатить бывшей жене 453 млн фунтов ($570 млн).

Financial Times писала, что это — одна из крупнейших компенсаций, назначенных лондонским судом в бракоразводном процессе.

Ахмедов выполнять решение суда отказался. «Перспективы у данного судебного решения такие же, как у дырки от бублика, — никакие! Данный вердикт распространяется только на территории Великобритании, где у меня давным-давно ничего нет. Я не гражданин Великобритании, мне там давно уже нечего ловить», — комментировал бизнесмен РБК.

После этого лондонский суд постановил арестовать его активы по всему миру. Таким образом, в апреле 2018 года под арест попала находившаяся в Дубае Luna. В декабре нынешнего года стало известно, что Ахмедова добилась ареста вертолета Eurocopter EC155, принадлежавшего миллиардеру. Вертолет был конфискован и продан примерно за €5 млн ($5,7 млн). Представитель Фархада Ахмедова тогда заявил Reuters, что в сравнении с расходами экс-супруги бизнесмена на судебные иски цена вертолета «ничтожна».

Яхта Luna была построена по заказу российского миллиардера Романа Абрамовича. Ахмедов купил ее у него в 2014 году. В прошлом году Luna заняла шестое место в первом рейтинге яхт российских миллиардеров, составленном Forbes. Reuters пишет, что стоимость яхты оценивается в $436 млн. Агентство Bloomberg в 2018 году оценивало ее в $492 млн.

Решение апелляционного суда позволяет яхте покинуть Дубай. По состоянию на четверг яхта находилась в дубайском порту Рашид. Судно охраняет частная служба безопасности.

Minval.az