Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка «Исламское государство» .

Об этом говорится в распространенном в субботу Белым домом заявлении американского лидера Дональда Трампа.

«Я рад объявить, что вместе с нашими партнерами по международной коалиции, Соединенные Штаты освободили все контролируемые ИГ территории в Сирии и Ираке», — указывается в документе.

Трамп напомнил, что два года назад террористы «контролировали огромные участки территории в Ираке и Сирии». «С тех пор мы вернули более 20 000 кв. миль территорий и освободили миллионы сирийцев и иракцев от «халифата» ИГ», — сказал американский лидер. Он также обратился с предостережением к поддерживающей ИГ молодежи: «Вы погибнете, если присоединитесь к группировке». «Вместо этого подумайте о прекрасной жизни», — отметил глава государства, передает ТАСС.

Террористов он назвал трусами и неудачниками, которые «потеряли весь авторитет и власть» и «всегда будут неудачниками». Президент подчеркнул, что США продолжат «сохранять бдительность в отношении ИГ» и вместе со своими партнерами и союзниками будут бороться с терроризмом, пока группировка «не будет окончательно побеждена, где бы она ни осуществляла свою деятельность».

«Соединенные Штаты будут защищать американские интересы всегда и везде, где это необходимо. Мы продолжим работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы полностью уничтожить радикальных исламских террористов», — заключил Трамп.

Minval.az