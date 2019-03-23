Спасательные службы эвакуировали 1300 пассажиров, находящихся на борту круизного лайнера «Viking Sky». Вблизи северо-западного побережья Норвегии у судна отказал двигатель. Лайнер шел по направлению к берегу, когда капитан подал сигнал бедствия. Инцидент произошел в субботу, 23 марта, передает российский телеканал «Пятый».

По предварительным данным, причиной поломки стали неблагоприятные метеорологические условия, в частности сильный ветер. На данный момент круизный лайнер находится примерно в пяти километрах от берега. На место происшествия отправлены несколько спасательных судов и вертолетов.

Minval.az