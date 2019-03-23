Короткое замыкание в электропроводке назвали причиной пожара, вспыхнувшего на втором этаже президентского дворца в столице Судана Хартуме. Как сообщили в администрации главы государства, пожар удалось быстро локализовать. О пострадавших не сообщается. Большинство зданий старого президентского комплекса уже не используются. Особняк, построенный в 1830-х годах, является архитектурным памятником страны, передают российские СМИ.

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Сильный пожар вспыхнул в субботу в президентском дворце в столице Судана Хартуме.

На кадрах с места ЧП видно, что от здания поднимается густой черный дым, сообщает телеканал РЕН ТВ. На месте работают пожарные.

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