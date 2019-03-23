Американская певица и актриса Барбара Стрейзанд отреагировала на скандал с поп-певцом Майклом Джексоном, которого снова обвинили в педофилии.

Согласно сообщению издания , Стрейзанд поверила тем историям, которые были рассказаны в фильме «Покидая Неверленд».

Однако Стрейзанд считает, что вина за произошедшее больше лежит на родителях Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака.

Помимо этого Стрейзанд подчеркнула, что случившееся с обвинителями Джексона их «не убило, и они сами испытывали некую эйфорию» от нахождения рядом с поп-певцом. Как считает Стрейзанд, сексуальные потребности поп-певца были его сексуальными потребностями, которые происходили либо из его детства, либо из его природы.

Minval.az