Заявления премьер-министра Армении о том, что «предложение о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров — это предложение не об изменении формата, а о восстановлении переговорного формата» — очередная словесная бравада, лишенная всякой логики и обоснованности, сказал Trend в пятницу известный азербайджанский политолог, экс-дипломат Фикрет Садыхов.

По его словам, последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ относительно неизменности формата переговорного процесса, а также заявления аналогичного содержания высокопоставленных лиц Европейского союза являются серьезным месседжем в адрес армянской стороны.

«Это говорит о том, что однозначная позиция мирового сообщества в данном вопросе направлена на поддержку обоснованной позиции Азербайджана в карабахском урегулировании. Между тем действия и шаги армянского премьера показывают, что Пашинян не только является дилетантом в политике, но еще и то, что он, не понимая и абсолютно не вникая в суть армяно-азербайджанского конфликта, занимается самыми обычными провокациями в виде поездок в оккупированный Нагорный Карабах, селфи с диаспорой во время поездок за рубеж и прочее», — сказал политолог.

По оценкам Садыхова, противоречивые заявления Пашиняна, связанные с урегулированием карабахского конфликта, вызывают раздражение и в армянском обществе.

«В Армении много вопросов к самому Пашиняну, они связаны с итогами переговоров с Азербайджаном, с его планами и видением по урегулированию этого конфликта. Он делает заявления о том, что может советоваться с бывшими президентами Армении, называет их фамилии. Я, к примеру, не представляю, как он будет советоваться с экс-президентом Кочаряном, который сидит за решеткой. То есть вся эта болтовня, рассчитанная, возможно, на какие-то новаторские подходы, говорит о том, что Пашинян не готов к переговорам и не выработал четкой позиции в направлении урегулирования, не знает, как себя вести с Азербайджаном, причем в условиях, когда Армения находится далеко не в выигрышном положении», — продолжил Садыхов.

Он предположил, что болтовня Пашиняна, не соответствующая уровню главы правительства Армении, происходит из-за понимания им неизбежности возврата оккупированных азербайджанских территорий.

«Пашиняну следует заняться серьезной работой, выстраивать внешнеполитические ориентиры и договариваться с Азербайджаном в направлении урегулирования конфликта. Вместо того, чтобы просто размахивать руками и делать многообещающие заявления на улицах, он должен выполнять решения, принятые и утвержденные в рамках Минской группы ОБСЕ в Казани, Мадриде и в других географических точках. Вот что он обязан делать. Но, видимо, он считает, что сегодня все еще можно продолжать словесную трескотню, которая, по сути, не обязывает его ни к каким-либо решениям, ни к занятию конкретной позиции по конфликту. Поэтому я думаю, что он все же где-то и маневрирует, ожидая появления какой-то то удобной ситуации с тем, чтобы обнадежить и успокоить свою общественность, которая в общем-то ждет от него каких-то конкретных, реальных шагов», — сказал Садыхов.

Политолог напомнил, что резолюции Совета Безопасности ООН составляют правовую основу урегулирования конфликта, и однозначно подтверждают суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международных границ Азербайджана, а также требуют незамедлительного, полного и безусловного вывода армянских оккупационных сил с территорий Азербайджана.

«В решении по делу «Чирагов и другие против Армении» Европейский суд по правам человека также подтвердил, что сепаратистский режим, установленный на оккупированных территориях Азербайджана, существует в силу военной, политической, финансовой и иной поддержки Армении. Вместе с тем, указав на факт осуществления Арменией контроля над оккупированными территориями Азербайджана, фактически это решение положило конец продолжительному отрицанию Арменией своей ответственности по данному факту», — отметил Садыхов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Minval.az