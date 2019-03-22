Предположения относительно транзита иранского газа в Грузию через Армению не имеют оснований для практической реализации в жизнь, сказал Trend эксперт Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), российский политолог Фархад Ибрагимов, комментируя эту часто муссируемую в армянских СМИ тему.

По его словам, для реализации проекта строительства трубопровода из Ирана в Грузию через Армению требуются колоссальные финансовые средства, которые вряд ли покроет иранская сторона.

«Сомневаюсь, что Иран будет оплачивать это дорогое удовольствие, так как сам активно ищет инвестиций из-за санкций, а Армения и Грузия просто не обладают такими финансовыми возможностями. Очевидно, что Никол Пашинян рассчитывает привлечь к своим проектам Грузию, надеясь на то, что та будет сокращать импорт газа из Азербайджана, но и отсюда вытекает несколько вопросов. Во-первых, Грузия настолько плотно завязана на поставках газа из Азербайджана, и получает его на достаточно выгодных условиях, что в Тбилиси вряд ли будут искать альтернативные источники. Поэтому можно с уверенностью сказать, что все инициативы о поставках газа из Ирана в Грузию через Армению так и останутся на словах», — сказал Ибрагимов.

Политолог отметил, что Армения переживает период неопределённости, что связано с хаотичной внешней политикой, которую проводит премьер Пашинян. «С одной стороны, он пытается выстроить отношения с Россией таким образом, чтобы показать своему электорату, насколько он серьёзен, и что как прежде не будет, с другой стороны, он рассчитывает на поддержку стран Запада, чтобы достичь поставленных целей. Но и это ему не удаётся, так как кроме заявлений и слов, на деле ничего нет. Теперь же он обращается за помощью к Ирану в надежде получить от него газ по низкой цене. Однако и тут есть свои изъяны. Иранцы не намерены продавать свой газ по низкой цене, тем более в нынешних экономических условиях. Более того, прежде чем обсуждать вопросы экономического характера, необходимо рассмотреть и политическую составляющую. На протяжении всего года в Тегеране внимательно следили за ходом событий в Армении, в частности за выступлениями и заявлениями премьера Никола Пашиняна. Не секрет, что премьер Армении окружил себя людьми, ориентированными на Запад, следовательно, в их понимании Пашинян — сторонник Запада, а значит, как политическая фигура он не надёжен. Проиранских сил в Армении нет, следовательно, при первой же возможности все договорённости между Ереваном и Тегераном провалятся в тартарары», — сказал эксперт.

Minval.az