Информация о планах Пентагона оставить в Сирии тысячу американских солдат не соответствует действительности. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, передает ТАСС.

По его словам, подобные данные газеты The Wall Street Journal неверны. «В план, о котором было объявлено в феврале, не было внесено никаких изменений, мы продолжаем выполнять указания президента о выводе войск», — подчеркнул Данфорд.

Ранее газета написала, что Пентагон намерен сохранить в Сирии контингент в тысячу человек из-за затянувшихся переговоров по созданию зоны безопасности на северо-востоке страны. Отмечалось, что администрация США продолжит работать по этому вопросу с Турцией, а также европейскими союзниками и курдскими формированиями.

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