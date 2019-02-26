Бывшая сотрудница предвыборного штаба главы Белого дома Дональда Трампа Альва Джонсон подала на него в суд за «неуместный поцелуй», обвинив в домогательствах и расовой дискриминации. Об этом сообщает журнал The New Yorker.

Женщина утверждает, что в августе 2016 года Трамп насильно поцеловал её в ходе предвыборных мероприятий во Флориде. По её словам, она увернулась и поцелуй пришёлся на уголок рта.

Отмечается, что доказать инцидент будет непросто. Четыре человека (трое из которых являются её родственниками. — ред.), которым Альва якобы рассказала о произошедшем после, подтвердили её показания. Однако двое коллег, которые, по словам Джонсон, являются свидетелями, всё отрицают.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала обвинения «абсурдными» и заявила, что ничего подобного не имело места в прошлом.

Отмечается, что Джонсон также пожаловалась, что ей заплатили меньше, чем мужчинам и другим «белым» коллегам.

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