«В устранении противостояния между группой азербайджанцев и чеченцев в Москве огромную и незаменимую роль сыграли Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана, посольство Азербайджана в России и Управление мусульман Кавказа. Необходимо, чтобы все знали об этом».

Как сообщает Report, об этом сказал проживающий в России азербайджанский журналист Фуад Аббасов.

Он отметил, что посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу достойно справился с этим: «Кому-то может показаться, что в связи с указанным событием Полад Бюльбюльоглу довольствовался лишь мероприятием в отеле «Президент». Это не так. Как посол, Полад Бюльбюльоглу принимал шаги с первого дня возникновения противостояния, вел переговоры с представителями столичного управления полиции, религиозными лидерами, представителями чеченской стороны, держал процесс под контролем. Проделанная им работа незаменима.

Пусть никто не думает, что с азербайджанской стороны никакая работа не проводилась. Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшюкур Пашазаде, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, сотрудники отвечающего за связи с Россией соответствующего отдела Госкомитета принимали активное участие в решении возникшего между азербайджанцами и чеченцами конфликта. Они не выходят в прямой эфир и не демонстрируют свою деятельность. Но это не значит, что никакая работа не проводилась. В рамках своих полномочий они выполнили и выполняют огромную работу. Мы просто видим результат этого. И сегодня результат налицо».

Журналист выступил против преувеличения его роли в этом вопросе: «Одни говорят, пусть Фуад Аббасов станет руководителем диаспоры, другие — пусть станет послом. Прошу вас, не пишите подобные вещи, не высказывайте подобные мысли. В особенности недопустимо повторение подобного в моем аккаунте в соцсети. Я просто освещал происходящее как журналист».

Minval.az