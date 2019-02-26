Букмекерская компания 1xBet продолжает радовать новыми промо. И сейчас повод для радости у всех настоящих поклонников хоккея, потому что именно к ставкам на матчи этого вида спорта приурочена акция “Битва на льду”.

Все зарегистрированные игроки, которые будут делать ставки на хоккей от 13 манатов, получат возможность поучаствовать в розыгрыше спортивного автомобиля Honda NSX. А еще в розыгрыше такие ценные призы, как компьютер iMac Pro, смартфон Samsung Galaxy S9 Plus, смарт-часы Samsung R6000 и десятки тысяч бонусных баллов, которые вы можете потратить на сайте 1xbet.com.

Ставить можно на любые хоккейные матчи, будь-то НХЛ, КХЛ или любая другая лига. Регулярный сезон — в самом разгаре, выбор событий очень широкий.

В акции действует накопительная система. За каждый прогноз автоматически начисляются лотерейные билеты. Следовательно, чем больше прогнозов и крупнее сумма ставки, тем выше вероятность победы.

В промо участвуют ставки, сделанные до 5 мая 2019 года включительно. Розыгрыш призов состоится на следующий день в 18:00 по Москве на сайте 1xBet. Количество ставок и билетов не ограничено, а выигрышные билеты выбираются случайным образом.

Ставьте на хоккей в рамках акции “Битва на льду” — и выигрывайте суперпризы от 1xBet!

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