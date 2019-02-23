Президент Украины Петр Порошенко поставил на место российского пропагандиста, собкора программы «Вести» Валентина Богданова в кулуарах Генассамблеи ООН.

Рупор Кремля подошел к лидеру украинцев с вопросом, когда Украина выпустит на свободу скандального пропагандиста Кирилла Вышинского, однако получил жесткий отпор. Сюжет с их общением продемонстрировали в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», пишет «Обозреватель».

«24 украинских моряка находятся у вас незаконно в тюрьме. Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно выпустить, потому что вы — агрессор, вы — нарушитель международного права и вы и ваш лидер — убийцы украинцев! Всего доброго!», — ответил украинский президент.

Minval.az