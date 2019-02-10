В списке опасных смартфонов оказались такие модели, как OnePlus 5T, Xiaomi Mi Max 3 и OnePlus

На днях аналитическая компания Statista опубликовала рейтинг смартфонов, которые пагубно влияют на организм человека. Список сформирован на основе уровня SAR – удельного коэффициента поглощения электромагнитного излучения (Specific absorption rate). Единицей измерения SAR является ватт на килограмм, сообщает Интерфакс.

В Европе допустимое значение излучения составляет 2 Вт/кг, а в США Федеральное агентство по связи (FCC) сертифицирует только те устройства, SAR которых не превышает 1,6 Вт/кг.

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