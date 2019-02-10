Коллегия ученых из Саудовской Аравии пришла к немыслимому и невиданному доселе выводу.

Они решили, что женщины в действительности являются млекопитающими, а значит, они должны быть наделены теми же правами, что другие животные из этого класса – верблюды, одногорбые верблюды и даже козы, сообщает İslaminsesi со ссылкой на tr.shafaqna.com.

Французский новостной ресурс Journal de Montreal пишет по этому поводу, что центры по защите прав женщин во всем мире, высмеивая это «антропологическое» открытие саудовских ученых, отмечают, что оно действительно является поворотным пунктом в истории: «Еще вчера женщина в этой стране ценилась не более, чем предмет домашнего обихода.

Однако теперь женщина уже обладает правами животных.

Раньше в Аравии женщина была как бездушное существо, но отныне это не так. Она, как минимум, ценится как верблюд или коза».

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